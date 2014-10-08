韩国经济：政府出台举措，帮助受日圆贬值冲击的出口企业

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
这类贷款及金融援助的金额约为1万亿(兆)韩元(9.377亿美元)，但其并未提供展延贷款及援助相关条件的细节。
近几年来，韩国出口表现不俗，政府数据显示，该国在全球出口市场的占有率从20113到2014年第一季都保持在3.1%。
但若日圆持续走贬，且日本出口商改变销售策略，那么情势可能会发生变化。
“日圆持续走贬可能导致日本出口商降价，这可能会让我们的出口商面临不利冲击，”企画财政部表示。
企划财政部并指出，虽然部分产业信心回升，韩国的经济复苏“仍步伐缓慢，进展势头疲弱。”(完) (编译 李爽/张明钧; 审校 徐文焰/郑茵)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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