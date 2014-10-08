韩国经济：政府出台举措，帮助受日圆贬值冲击的出口企业

这类贷款及金融援助的金额约为1万亿(兆)韩元(9.377亿美元)，但其并未提供展延贷款及援助相关条件的细节。

近几年来，韩国出口表现不俗，政府数据显示，该国在全球出口市场的占有率从20113到2014年第一季都保持在3.1%。

但若日圆持续走贬，且日本出口商改变销售策略，那么情势可能会发生变化。

“日圆持续走贬可能导致日本出口商降价，这可能会让我们的出口商面临不利冲击，”企画财政部表示。