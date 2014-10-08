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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 08:19 BJT

日本经济：IMF呼吁日本推进第二次消费税上调，但称此举将伤及内需

IMF还将明年日本经济成长率预估下调0.2个百分点，至成长0.8%。

“受上调消费税影响，第二季经济严重萎缩，但这种低迷情况料将短暂，此后将恢复温和复苏趋势，”IMF称。

“日本需要进行更强有力的结构性改革(安倍经济学的第三支箭)，以提振经济成长潜能，并彻底摆脱通缩局面，”IMF称，并呼吁日本采取措施增加劳动力供应，并为受到高度保护的农业和服务业松绑。

“面对庞大公共债务所带来的挑战以及展开大规模财政整顿的必要性，提振经济成长的任务同样非常关键，因此亟需为2015年以后制定切实的中期计划，”该报告称。

IMF还敦促日本央行加强货币政策的沟通，比如明确用什么指标来衡量通胀是否达到2%目标。

“当有必要调整资产购买计划并为最终撤出刺激措施作准备时，这些举措还将有助于引导预期，”报告称。

自去年4月推出大规模刺激措施以来，日本央行一直维持政策不变。当时日央行承诺通过积极购买资产实现将基础货币翻倍，以在约两年的时间里实现2%的通胀目标。不过分析师怀疑日本央行能否在这一时间范围内实现目标，并认为可能还需更多刺激措施。

日本央行表示，其向经济挹注的大量资金将强化通胀预期，但没有说明其衡量通胀预期的指标是什么。(完)

(编译 朱晓军/于春红 审校 龚芳/郑茵)
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