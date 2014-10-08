EIA月报：调降明年全球石油需求成长预估，并预计OPEC产量进一步下降

EIA几乎没有调整对美国原油产量前景的预估，该国原油产量一向高于预期。EIA预计2015年美国石油日产量为950万桶，而一个月前预计为953万桶。

EIA还将2015年布兰特油价预估下调至每桶101.67美元，此前预计为103美元。

“全球需求趋疲，带动北海布兰特近月期油价9月时平均跌至每桶97美元，这是逾两年来首个月跌破100美元均价，”EIA在报告中称。该机构预计2014年第四季布兰特原油价格平均将为98美元。