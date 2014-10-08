EIA月报：调降明年全球石油需求成长预估，并预计OPEC产量进一步下降

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
单就原油产量来说，EIA将每日产量预估下调30万桶至2,924万桶。9月时OPEC日产量近3,100万桶。
EIA几乎没有调整对美国原油产量前景的预估，该国原油产量一向高于预期。EIA预计2015年美国石油日产量为950万桶，而一个月前预计为953万桶。
EIA还将2015年布兰特油价预估下调至每桶101.67美元，此前预计为103美元。
“全球需求趋疲，带动北海布兰特近月期油价9月时平均跌至每桶97美元，这是逾两年来首个月跌破100美元均价，”EIA在报告中称。该机构预计2014年第四季布兰特原油价格平均将为98美元。
6月受中东局势动荡影响，布兰特油价一度触及高位，但过去两周回落，目前报每桶91.83美元。(完)
(编译 李爽/于春红; 审校 龚芳)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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