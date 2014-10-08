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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 08:05 BJT

欧洲金融： IMF称欧洲央行的新购债计划有助于促进欧元区放贷

路透华盛顿10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)称，欧洲央行购买有资产支持债券(ABS)将帮助解决欧元区中小企业贷款不足的问题。

“我们认为一个良好、合理的ABS市场会很有用，”布兰查德在周二的记者会上说。“这个市场的利差有时候还会非常得大，所以我们认为欧洲央行真的能够帮助这个市场发展。”

欧洲央行总裁德拉吉上周介绍了央行购买ABS和有担保债券的新计划，将在几周内开始实施。ABS是对银行贷款重新打包而成的产品，而有担保债券是以房地产等实物资产作担保的债券。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)
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