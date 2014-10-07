版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 07:49 BJT

中国个股：*ST超日公布重整计划草案，11超日债本息有望全额受偿

路透上海10月8日 - 陷入债务危机和经营困境的中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司 周三公布其重整计划草案。其中关于11超日债 部分，若重整计划获得执行，长城资产管理公司等承担相应担保责任，那11超日债本息将全额受偿。

重整计划还包括*ST超日转增股本，并由以江苏协鑫牵头的投资人团队有条件受让等多项条款。重整计划实施后，江苏协鑫将成*ST超日的控股股东。

*ST超日将于10月23日召开债权人会议，对重整计划草案进行表决。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐