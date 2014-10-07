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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 07:47 BJT

《汇市简讯》欧元/美元接近昨日高点，美元仍面临抛盘

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* 欧元/美元接近昨日高点1.2683，因美元于亚洲盘中仍面临抛盘

* 据传在1.2900之前有欧元卖盘，在略高于该价位处有停损单

* 欧元/美元弹升后令欧元空头受挫，尽管德国数据非常疲弱

* 关键阻力在于20日均线，目前位于1.2772，自7月中旬以来始终未攻破该均线(完)

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