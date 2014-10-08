版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 08:01 BJT

《香港报摘》--经济日报10月8日

* 要闻版头条：

--踏入第四季，楼市乌云密布，除美国联储局结束买债外，本地占中亦影响楼市，尽管内外夹击，综合20位专家意见，对楼市前景仍倾向乐观，惟政治局势转差，楼价或下跌一成以上。

* 其他：

--黄金周完结，国家旅游局昨公布10月首六日内地访港旅客逾96万人次，按年增长5.4%，高于全国各地景区接待游客量的3.8%增长。不过，旺区示威吓走旅客，零售业整体生意仍跌一至三成。

--市传持股的CVC ，正邀请投行竞投承销商，拟明年把香港宽频重新上市，集资约5亿至10亿美元。

--被指与前中央政治局常委周永康关系密切的雅居乐地产 ，昨天发表严正声明，澄清周永康并非公司大股东，有关指控毫无根据，公司并将保留一切法律追究及索偿权利。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐