《香港报摘》--经济日报10月8日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 要闻版头条：
--踏入第四季，楼市乌云密布，除美国联储局结束买债外，本地占中亦影响楼市，尽管内外夹击，综合20位专家意见，对楼市前景仍倾向乐观，惟政治局势转差，楼价或下跌一成以上。
* 其他：
--黄金周完结，国家旅游局昨公布10月首六日内地访港旅客逾96万人次，按年增长5.4%，高于全国各地景区接待游客量的3.8%增长。不过，旺区示威吓走旅客，零售业整体生意仍跌一至三成。
--市传持股的CVC ，正邀请投行竞投承销商，拟明年把香港宽频重新上市，集资约5亿至10亿美元。
--被指与前中央政治局常委周永康关系密切的雅居乐地产 ，昨天发表严正声明，澄清周永康并非公司大股东，有关指控毫无根据，公司并将保留一切法律追究及索偿权利。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。