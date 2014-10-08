金砖国家：10月7日股汇市收盘纵览

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透10月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月7日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收升0.05%或0.54点，报1,010.86点。
中国股汇市：逢国庆节假期休市
香港股市：第三日收高，示威活动降温
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巴西股市：收高，因投资者预期支持企业的候选人Aecio Neves将在即将进行的民调中与总统罗塞夫势均力敌。巴西将在10月26日举行第二轮总统选举。指标Bovespa指数 收高0.56%，报57,436.33点。 拉美汇市：拉美货币多数小跌，但巴西雷亚尔上涨
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南非股市：收低，因铁矿石价格继续下跌，冲击安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 等个股，但铂金厂商表现亮眼，因美元略微疲软。指标Top-40绩优股指数 跌0.98%至43,500点，综合指数 跌0.92%至48,712点。
南非汇市：兰特续涨，因企业信心增强及新兴市场货币反弹
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印度股市：连续第二日下跌，至近两个月最低收位，因在财报季来临前，Hindalco Industries等经济循环类股下滑。指标BSE指数 跌1.11%，收报26,271.97点。NSE指数 跌1.17%，收报7,852.40点。
印度汇市：印度卢比兑美元升至逾一周高位，因五天长假过后美元大量流入，但国内股市下跌及进口商的美元需求抑制卢比的进一步涨势。印度卢比兑美元 收报61.43/44，上周三收盘价为61.61/62。卢比盘中高见61.3025，为9月26日以来最高。
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俄罗斯股市：指标股指 跌1.2%，报1,106.800点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.27%，报606.72点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.44%，报39.9040卢布；卢布兑欧元 跌0.64%，至50.6040卢布。(完) (整理 李爽 审校 于春红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 113.11 +0.15 +0.13 1929344 京东 34.35 +0.38 +1.12 11713477 新浪 72.11 +1.80 +2.56 1036004 搜狐 40.83 +0.87 +2.18 530614 网易 268.97 +2.83 +1.06 977820 百度 178.08 -0.56 -0.31 1628684 台湾 台湾积体电路
* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。