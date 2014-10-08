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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 08:33 BJT

金砖国家：10月7日股汇市收盘纵览

路透10月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月7日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二收升0.05%或0.54点，报1,010.86点。

中国股汇市：逢国庆节假期休市

香港股市：第三日收高，示威活动降温

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巴西股市：收高，因投资者预期支持企业的候选人Aecio Neves将在即将进行的民调中与总统罗塞夫势均力敌。巴西将在10月26日举行第二轮总统选举。指标Bovespa指数 收高0.56%，报57,436.33点。 　　拉美汇市：拉美货币多数小跌，但巴西雷亚尔上涨

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南非股市：收低，因铁矿石价格继续下跌，冲击安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 等个股，但铂金厂商表现亮眼，因美元略微疲软。指标Top-40绩优股指数 跌0.98%至43,500点，综合指数 跌0.92%至48,712点。

南非汇市：兰特续涨，因企业信心增强及新兴市场货币反弹

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印度股市：连续第二日下跌，至近两个月最低收位，因在财报季来临前，Hindalco Industries等经济循环类股下滑。指标BSE指数 跌1.11%，收报26,271.97点。NSE指数 跌1.17%，收报7,852.40点。

印度汇市：印度卢比兑美元升至逾一周高位，因五天长假过后美元大量流入，但国内股市下跌及进口商的美元需求抑制卢比的进一步涨势。印度卢比兑美元 收报61.43/44，上周三收盘价为61.61/62。卢比盘中高见61.3025，为9月26日以来最高。

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俄罗斯股市：指标股指 跌1.2%，报1,106.800点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.27%，报606.72点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.44%，报39.9040卢布；卢布兑欧元 跌0.64%，至50.6040卢布。(完) (整理 李爽 审校 于春红)
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