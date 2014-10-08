《香港报摘》--信报10月8日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 要闻版头条：
--占中行动渐露曙光，学联与政府本周五有望公开对话，恒生指数连弹三日，累升489点，反弹2.1%，仅差256点便完全收复9月28日占中启动以来的失地。不过，继汇丰证券后，再有大行唱淡，瑞信指由于香港长远政治风险溢价上升，将恒指全年目标由26,500点下调至25,000点。
* 其他：
--安邦保险进军美国酒店业，斥巨资向希尔顿集团收购纽约地标性建筑物华尔道夫酒店（Waldorf Astoria Hotel），收购作价19.5亿美元，创出中资买家在美国购买物业的最高价成交纪录。
--亚洲电视昨晚发出新闻稿表示，该公司已知悉部分股东正就股权出让事宜进行洽谈，并将在近期内作出决定。由于亚视尚未向员工发放9月份的薪酬，但相信在股权出售事宜决定作出后，薪酬事宜亦得以解决。
--电盈 主席李泽楷私人拥有的富卫人寿保险，悉售约1.18亿个香港电讯 单位，套现最多11亿港元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。