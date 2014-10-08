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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 08:04 BJT

《香港报摘》--信报10月8日

* 要闻版头条：

--占中行动渐露曙光，学联与政府本周五有望公开对话，恒生指数连弹三日，累升489点，反弹2.1%，仅差256点便完全收复9月28日占中启动以来的失地。不过，继汇丰证券后，再有大行唱淡，瑞信指由于香港长远政治风险溢价上升，将恒指全年目标由26,500点下调至25,000点。

* 其他：

--安邦保险进军美国酒店业，斥巨资向希尔顿集团收购纽约地标性建筑物华尔道夫酒店（Waldorf Astoria Hotel），收购作价19.5亿美元，创出中资买家在美国购买物业的最高价成交纪录。

--亚洲电视昨晚发出新闻稿表示，该公司已知悉部分股东正就股权出让事宜进行洽谈，并将在近期内作出决定。由于亚视尚未向员工发放9月份的薪酬，但相信在股权出售事宜决定作出后，薪酬事宜亦得以解决。

--电盈 主席李泽楷私人拥有的富卫人寿保险，悉售约1.18亿个香港电讯 单位，套现最多11亿港元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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