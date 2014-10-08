拉美经济：IMF下修巴西2015年经济成长率预估，敦促进行改革

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透巴西利亚10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，随着大选的不确定性消散，明年巴西经济可能温和复苏，但仍将落后同一区域的墨西哥，后者进行一系列经济改革，成长料将加速。
IMF将拉美最大经济体巴西的2015年成长率预估下修0.6个百分点，至1.4%，因投资放缓、就业市场温吞以及信贷增长。IMF在“全球经济展望”报告中也将巴西今年的经济成长率从7月预估的1.3%下修至仅有0.3%。
IMF警告拉美各国要开始改革以提升竞争力、消除供应瓶颈，避免连年成长缓慢。短期内，拉丁美洲的经济可能进一步受到中国投资放缓以及美国升息的损害。
“如果不进行这样的改革，相对于过去10年所形成的较高预期，增长状况很可能继续令人失望，”IMF报告表示，该报告也预估今年拉丁美洲平均成长率为1.3%，为2009年全球金融危机以来最低。
IMF以墨西哥为例，指出该国未来几年可能因结构改革获益。墨西哥总统Enrique Pena Nieto已经成功透过立法手段，开放该国的电信与能源行业。
IMF表示，墨西哥2014年的成长率可能为2.4%，2015年达到3.5%，较7月公布的前次预估几无变动。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选