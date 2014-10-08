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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 08:11 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月8日

* 头版头条:

--中国证券投资者保护基金公司发布月度调查报告，9月投资者信心指数为70.5，环比上升1.3%，同比上升20.5%，该指数及股票估值子指数均达2008年4月指数创立以来的最高值。

* 其他:

--据金牛理财网数据，前三季公募基金共新成立251只基金，首募规模达2,387.7亿元人民币，其中三季度成立89只基金，首募规模为895.41亿元。

--国务院印发物流业发展中长期规划（2014－2020）,提出全社会物流总费用与国内生产总值的比例由2013年的18%下降到16%左右。

--*ST超日 公布重整计划草案，以资本公积金转增股本16.8亿股，该等股份将无偿过渡给投资人，而江苏协鑫牵头的投资人团队将有条件受让。假如方案实施，ST超日的总股本将扩大至逾25亿股，江苏协鑫在重整计划实施后成为*ST超日新的控股股东。而11超日债 本息有望全额受偿。

--农产品 公告称，生命人寿再度举牌，其合计持有农产品股份达总股本的25.016%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦； 审校 林高丽)
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