《中国报摘》--中国证券报10月8日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 头版头条:
--中国证券投资者保护基金公司发布月度调查报告，9月投资者信心指数为70.5，环比上升1.3%，同比上升20.5%，该指数及股票估值子指数均达2008年4月指数创立以来的最高值。
* 其他:
--据金牛理财网数据，前三季公募基金共新成立251只基金，首募规模达2,387.7亿元人民币，其中三季度成立89只基金，首募规模为895.41亿元。
--国务院印发物流业发展中长期规划（2014－2020）,提出全社会物流总费用与国内生产总值的比例由2013年的18%下降到16%左右。
--*ST超日 公布重整计划草案，以资本公积金转增股本16.8亿股，该等股份将无偿过渡给投资人，而江苏协鑫牵头的投资人团队将有条件受让。假如方案实施，ST超日的总股本将扩大至逾25亿股，江苏协鑫在重整计划实施后成为*ST超日新的控股股东。而11超日债 本息有望全额受偿。
--农产品 公告称，生命人寿再度举牌，其合计持有农产品股份达总股本的25.016%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦； 审校 林高丽)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。