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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 08:07 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月8日

路透香港10月8日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较
.(1美元=7.7546港元 )
    
    美国股市周二大幅收低，三大指数下跌超过1%，道琼工业指数 收跌272.58点，或1.6%，
至16,719.33点，因在业绩期开幕前，德国经济数据疲弱，加重对全球成长的忧虑。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量  ADR折合每股普通股  较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       171.140   -0.15      25357            13.271      -1.84
 中国铝业                      10.440   -2.16      33240             3.238      -1.57
 中国移动                      59.210    0.02     181952            91.830      -1.20
 中国人寿                      41.680   -1.09      29582            21.547      -1.38
 中石油                       128.050   -0.84      21422             9.930      -1.49
 中石化                        86.190   -0.67      33123             6.684      -1.27
 汇丰控股                       50.450   -0.65    1259799            78.244      -1.02
 中电信                        59.550   -1.51       9940             4.618      -1.54
 中国联通                      14.680   -1.08      99427            11.384      -0.84
 兖州煤业                       8.100   -1.94      21354             6.281      -2.16
 华能国际                      45.190    0.87      16686             8.761       0.12
 南方航空                      17.640    3.64      10134             2.736      -2.29
 东方航空                      16.850    1.51       4946             2.613      -2.12
 中芯国际                       5.300    3.52      32992             0.822      -2.14
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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