欧洲政经：ECB准备好采取行动并不意味该马上行动--委员魏德曼

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透法兰克福10月7日 - 欧洲央行管理委员会委员魏德曼表示，欧洲央行已经转向“量化宽松思维”，但不应该马上自动使用其剩余的政策工具。
身兼德国央行总裁魏德曼担心的是，欧洲央行瞄准民间部门资产，准备投入数以10亿欧元计资金，然而该行可能支付过高价格，同时也把风险从银行业者转移至欧洲央行，最终由纳税人承担。
欧洲央行总裁德拉吉先前已表示，希望将该行资产负债表规模扩大至2012年初触及的水准，较当前水准高出多达1万亿(兆)欧元，做法是透过一个新的提供融资计画，以及购买民间资产。
魏德曼在接受华尔街日报专访时表示，“就最近的决议而言，欧洲央行货币政策内容已经从特定范围的信贷宽松转向量化宽松思维。”本专访于周二刊出。
“但相信货币政策是唯一办法是很危险的事，”他补充道。“货币政策无法解决欧元区的结构性问题，而宽松货币政策延续时间越久，金融稳定风险恐将升高。”
德拉吉上周表示，除了购买民间部门资产外，欧洲央行管理委员会一致决议将在必要时使用其他非传统政策措施，以遏阻通缩的威胁。
但魏德曼表示，这个声明“不意味着该行愿意马上动用所有手上可用工具。”(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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