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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 08:33 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月8日-10月15日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期    时间  国家  规模      发行细节
 10/8          美国            发售10年期公债
 10/8          日本            标售六个月期贴现国库
                               券
 10/8          日本            标售10年期通膨保值债
                               券
 10/8          德国  40亿欧元  标售五年期联邦公债
 10/9          日本            标售三个月期贴现国库
                               券
 10/9          美国            发售30年期公债
 10/10         日本            标售两个月期贴现国库
                               券
 10/10         日本            提高流动性标售
 10/10         意大            标售国库券
               利              
 10/13         意大            标售中长期债券
               利              
 10/13   1350  法国            标售国库券(BTF)
 10/14         西班            标售六个月和12个月期
               牙              国库券
 10/15         德国  40亿欧元  标售两年期联邦公债
 10/15         日本            标售30年期政府公债
 10/15         日本            标售12个月期贴现国库
                               券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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