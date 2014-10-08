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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 08:42 BJT

《中国重要政经日程》--10月8日

==========================近期重要政经日程==========================

10/9（周四）

*--国务院总理李克强将于10月9日至17日赴德国主持第三轮中德政府磋商并对德国进行正式访问、对俄罗斯进行正式访问并举行中俄总理第十九次定期会晤、对意大利、联合国粮农组织总部进行正式访问，并出席在米兰举行的第十届亚欧首脑会议及相关活动。

*--中国西部国际博览会组委会定于10月9日上午10时在北京梅地亚中心举行新闻发布会，请国家发改委、四川省政府、陕西省政府相关领导介绍第十五届中国西部国际博览会筹备工作的有关情况，并答记者问。

10/24（周五）

--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。

10/25（周六）

*--由国家科技部与上海市人民政府共同主办的“2014浦江创新论坛”定于10月25日-26日在上海召开。

10/26（周日）

--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。

11月10日（周一）

--APEC第22次领导人非正式会议将于11月10日至11日在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀)
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