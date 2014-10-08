《全球重要经济事件一览表》--10月8日-10月15日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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10月8日(三)
美国普利茅斯--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲话(1230)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至10月9日)。
澳洲布里斯班--20国集团(G20)峰会。发言人包括：美国财政部主管国际货币和金融政策的助理副部长Mark Sobel、IMF第一副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基。
纽约--日本央行总裁黑田东彦在纽约经济俱乐部讲话。
10月9日(四)
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第39届圣路易斯联储秋季年会致欢迎词(1345)。
华盛顿--彼得森国际经济研究所/美国穆迪投资服务公司(Moody's)主办“即将迎来单一监管机制的欧盟金融体系”座谈会。瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)讲话。
华盛顿--2014年布雷顿森林委员会国际理事会会议。讲话嘉宾包括：瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、美联储理事塔鲁洛、法国央行总裁特里谢、美联储前副主席科恩(Don Kohn)。
拉斯维加斯--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在当地商业和社区领袖午餐会上就经济前景讲话(1940)。
华盛顿--德国财长朔伊布勒在贝塔斯曼基金会主办的活动上讲话，题为“增长与撙节：欧元区能否兼得？”。(1300)
华盛顿--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)参与Hutchins Center财政与货币政策讨论会，主题为“欧洲央行与欧元区”(1500)。
华盛顿--IMF总裁拉加德、美联储副主席费舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯在“美国有线电视新闻网(CNN)全球经济辩论”上讲话(1730)。
美国阿什维尔--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“增长与就业市场前景”讲话(1715)。
悉尼--澳洲央行金融稳定性主管Luci Ellis在2014资本市场功能失调研究大会上讲话(0155)。
华盛顿--乔治华盛顿大学主办“欧洲领导人的改革日程”讨论会。讲话嘉宾包括：IMF第一副总裁利普顿、意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)和德国财政部长朔伊布勒.
华盛顿--日本财务大臣麻生太郎参加世界银行“促进包容性和可持续发展的全民医疗保障”新书发布会(2130)。
伦敦--英国央行宣布利率决议。
10月10日(五)
纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在美国财经编辑与记者协会(SABEW)秋季年会上就“货币政策与沟通”讲话(1300)。
华盛顿--国际金融协会(IIF)2014年会员年会(至10月11日)。发言嘉宾包括：英国央行副总裁贝利、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、欧洲央行执委普雷特、美国财政部副助理部长Mark Sobel、美联储理事塔鲁洛、英国央行副总裁康利夫、中国人民银行首席经济学家马骏、印度央行总裁拉詹等。
华盛顿--美国智库大西洋委员会(Atlantic Council)主办“欧元区复苏下一阶段：对话欧元集团主席迪塞尔布洛姆”(1500)。
华盛顿--日本财务大臣麻生太郎会晤韩国企划财政部长官崔炅焕。
美国麦库克--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在一个经济论坛上发表关于美国经济的讲话(1700)。
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在第53届金融知识和经济教育年会上讲话(1730)。
华盛顿--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在全国破产法官联合会年会期间美国破产学会举办的午餐会上讲话，主题为“难以想象的可能性：大型金融机构破产”(1900)。
10月11日(六)
华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在2014高盛增长市场大会上主持关于当前经济状况或货币政策的讨论会(1800)。
10月12日(日)
华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“金融的未来--第一场：伦理学和金融”。发言嘉宾包括IMF总裁拉加德和英国央行总裁卡尼。
华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“金融的未来--第二场：银行作用的改变”。发言嘉宾为瑞典央行总裁英韦斯。
华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“金融的未来--第四场：科技与金融的包容性”。发言嘉宾包括美联储副主席费舍尔和哥伦比亚财长Mauricio Cardenas。
10月13日(一)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在第六届澳新投资会议上讲话(2230)。
印尼安纳波利斯--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在全国教师退休会议第92届年会上发言。(1630)
10月14日(二)
马德里--西班牙央行总裁林德发表演讲，题目为“央行的视角：一个新的银行与金融模型”。(1245)
10月15日(三)
法兰克福--欧洲央行管委会和全体会议，计划不会宣布利率决定。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。