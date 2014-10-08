《新兴市场重要经济事件预告》--10月8日-10月15日

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10月8日(三)

华盛顿--IMF总裁拉加德在主题为“就业机会丰富及包容性成长面临的挑战--经济稳健持续成长的必要性”的活动上致开幕辞(1230)。

华盛顿--IMF就全球金融稳定性报告举行新闻简布会(1300)。

华盛顿--世界银行行长金墉及高级副总裁巴苏(Kaushik Basu)参加关于“旗帜：在不平等的世界构建共同繁荣”的小组讨论(1400)。

华盛顿--IMF就财政监督报告召开新闻简布会，IMF财政事务部主管加斯帕(Vitor Gaspar)和副主管Martine Guergil参加(1530)。

华盛顿--乔治华盛顿大学主办讨论会，主题为“就业机会丰富及包容性成长面临的挑战--公共债务、公共投资和成长”。主讲人：IMF副总裁筱原尚之。

华盛顿--尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iwaela在大西洋理事会活动上发表讲话(1700)。

华盛顿--乔治华盛顿大学主办讨论会，主题为“就业机会丰富及包容性成长面临的挑战--共享经济增长成果”，秘鲁前财长Luis Miguel Castilla将发表演说。总结会议：成长和改革面临的挑战，发言人包括印尼财长Muhammad Chatib Basri、IMF副总裁朱民、澳洲国库部长霍基等。

华盛顿--中国财政部副部长朱光耀就“全球经济及中美经济关系”在彼得森国际经济研究所发表讲话(1830)。

澳洲布里斯班--二十国集团(G20)峰会。讲话嘉宾包括：美国财政部主管国际货币和金融政策的助理副部长Mark Sobel、IMF第一副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基。

布达佩斯--匈牙利央行公布9月议息会议的会议记录(1200)。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

10月9日(四)

华盛顿--世界银行行长金墉及非洲开发银行行长Donald Kaberuka参加非洲投资论坛(1330)。

华盛顿--IMF财政事务部主管加斯帕(Vitor Gaspar)在彼得森国际经济研究所和穆迪举行的半年度主权经济座谈会上发表讲话，主题为“财政可持续性和框架”(1620)。

华盛顿--2014年布雷顿森林委员会国际理事会会议。讲话嘉宾包括：瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、美联储理事塔鲁洛、法国央行总裁特里谢、美联储前副主席科恩(Don Kohn)。

华盛顿--IMF总裁拉加德、美联储副主席费舍尔、荷兰财长及墨西哥央行总裁在“CNN就全球经济状况的讨论”上发表讲话(1730)。

华盛顿--哥伦比亚财长Mauricio Cardenas在中美洲对话活动中发表讲话(1800)。

华盛顿--世界银行行长金墉发表讲话，主题为“经济变革让穷人受益：就业、基建和民间投资”(1830)。

华盛顿--乔治华盛顿大学举行讨论会，议题为“建设未来的能力：借鉴50年来的经验”，发言人包括乌干达财长Maria Kiwanuka等。

华盛顿--乔治华盛顿大学举行讨论会，议题为“欧洲领导人的改革日程”，发言嘉宾包括IMF第一副总裁利普顿、意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)及德国财长朔伊布勒。

华盛顿--危地马拉前财长Maria Castro在乔治华盛顿大学座谈会上发表讲话(2015)。

可伦坡--可伦坡证交所与斯里兰卡证券交易所委员会联合主办一场资本市场论坛。

利马--秘鲁央行公布利率决定。

10月10日(五)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)及世界银行集团2014年年会(至10月12日)。

华盛顿--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至10月11日)。

华盛顿--日本财务大臣麻生太郎会晤韩国企划财政部长官崔炅焕。

华盛顿--国际金融协会(IIF)成员年会(至10月11日)。发言人包括英国央行副总裁贝利、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧以及中国人民银行研究局首席经济学家马骏等。

华盛顿--布基纳法索经济财政部长Lucien Bembamba在乔治华盛顿大学讨论会上发言，会议主题为“撒哈拉以南非洲的财政政策和收入不平等”(2115)。

华盛顿--世界银行就“2015年后开发性金融”举行讨论会，乌干达财长Maria Kiwanuka参加会议。

华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“为亚洲新成长模式提供资金”。发言家宾包括国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦。

华盛顿--世界银行讨论“世界贸易转型：全球价值链及发展”，出席人士有世界银行行长金墉、世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)。(2000)

10月12日(日)

华盛顿--IMF副总裁在乔治华盛顿大学举办的题为“金融的未来”研讨会上致开/闭幕辞。

华盛顿--乔治华盛顿大学举办“金融的未来”讨论会。第一部分：“道德和金融“。发言人：IMF总裁拉加德及英央行总裁卡尼。

10月13日(一)

暂无重要经济事件。

10月14日(二)

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策。

10月15日(三)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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