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债券 | 2014年 10月 8日 星期三 09:13 BJT

希腊经济：欧盟/IMF将在欧元区银行压力测试结果出炉后，再评估退出纾困

路透雅典10月7日 - 希腊官员周二说，欧盟及国际货币基金组织(IMF)审查团在关键的第一轮纾困检讨的讨论之后已离开希腊，将在欧洲银行业压力测试结果公布之后重返希腊。

外界原预计审查团本周稍晚才会离开去参加IMF在华盛顿的年会，然后下周重返希腊。但现在预计他们下月初才会再来。

希腊财长Gikas Hardouvelis否认审查团是因与希腊意见不和而离去。希腊报纸To Vima稍早时报导，审查团离去是因为未能就任何悬而未决的问题达成一致，此外还因为周五国会将进行一场信任投票。

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)希望该项信任投票将平息他或许会被迫提前举行选举的臆测，因为他没有取得足够的议员支持来推出明年总统大选的提名人选。

希腊必须成功且迅速地完成最新一回合的救助审查，才有望能在今年底时退出欧盟/IMF纾困计划，原本希腊预计要到2016年底才能摆脱纾困。

投资人对希腊是否可提前结束纾困感到不安，加上提前举行选举的忧虑，使得最近几周希腊公债收益率攀升，10年券收益率周二升至一周内最高的6.8%。

萨马拉斯的副手，希腊外长韦尼泽洛斯周二警告称，在希腊开始逐渐摆脱数十年来最惨经济情况时，明年2月总统选举前的不确定性，为希腊经济埋下隐患。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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