希腊经济：欧盟/IMF将在欧元区银行压力测试结果出炉后，再评估退出纾困

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透雅典10月7日 - 希腊官员周二说，欧盟及国际货币基金组织(IMF)审查团在关键的第一轮纾困检讨的讨论之后已离开希腊，将在欧洲银行业压力测试结果公布之后重返希腊。
外界原预计审查团本周稍晚才会离开去参加IMF在华盛顿的年会，然后下周重返希腊。但现在预计他们下月初才会再来。
希腊财长Gikas Hardouvelis否认审查团是因与希腊意见不和而离去。希腊报纸To Vima稍早时报导，审查团离去是因为未能就任何悬而未决的问题达成一致，此外还因为周五国会将进行一场信任投票。
希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)希望该项信任投票将平息他或许会被迫提前举行选举的臆测，因为他没有取得足够的议员支持来推出明年总统大选的提名人选。
希腊必须成功且迅速地完成最新一回合的救助审查，才有望能在今年底时退出欧盟/IMF纾困计划，原本希腊预计要到2016年底才能摆脱纾困。
投资人对希腊是否可提前结束纾困感到不安，加上提前举行选举的忧虑，使得最近几周希腊公债收益率攀升，10年券收益率周二升至一周内最高的6.8%。
萨马拉斯的副手，希腊外长韦尼泽洛斯周二警告称，在希腊开始逐渐摆脱数十年来最惨经济情况时，明年2月总统选举前的不确定性，为希腊经济埋下隐患。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选