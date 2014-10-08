《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月8日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
*工商时报：
--国发会决由国发基金扮演产业升级的推手。国发会在明年3月底前完成并购融资及创新研发贷款计画的检讨，估计整并后约有1,500亿台币资金，朝向增加融资额度，或提供优惠贷款条件给企业界，进行结构升级与转型。
--内政部移民署统计，自9月27日至10月6日为止，共有12万5,656名陆客来台，较去年同期成长三成，依据去年陆客每日人均消费估算，〞十一陆客〞来台观光贡献上看72亿台币。
--行政院长江宜桦接受立委总质询时指出，台湾在自由开放过程中遇到两个最大瓶颈，一是对中国大陆的不信任，因此与大陆洽签的所有协议都遭遇较大阻力；二是对大陆以外的国家在签订FTA(自由贸易协定)时，仍存有保护主义心态；江宜桦强调，〞有取也要有给才行〞。
--金融机构若再乱卖不对的金融商品给消费者，金管会最重将撤销其董监事或董事长、总经理等职务。金管会主委曾铭宗7日表示，最快下周将金融消费者保护法修法草案送行政院，拉高金融机构不当销售金融商品的罚则，最高罚款会从现行1,000万台币，拉高为依销售商品利润来处罚。
*经济日报：
--看好亚太邮轮市场前景，美国维多利亚邮轮集团宣布，将在彰滨自由经济示范区投资50亿美元(约1,500亿台币)，规划兴建邮轮母港及相关水岸观光服务设施，未来计划将台湾打造成亚太邮轮产业中心。
--彰滨工业区纳入自由经济示范区，掀起一波投资热，全球搜寻引擎龙头Google决再扩大彰滨〞云端资料中心〞投资规模，将再使用约八公顷土地，规划兴建第三期厂房，预计明年建厂。
--七家上市柜金控公司前三季获利公布，中信金以单月赚逾40亿台币、累计每股纯益（EPS）2.44台币，暂居单月与累计获利双冠王，多数金控9月子银行获利稳健，证券端则受台股欠佳冲击衰退较为明显。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。