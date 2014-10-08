《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月8日

*工商时报：

--国发会决由国发基金扮演产业升级的推手。国发会在明年3月底前完成并购融资及创新研发贷款计画的检讨，估计整并后约有1,500亿台币资金，朝向增加融资额度，或提供优惠贷款条件给企业界，进行结构升级与转型。

--内政部移民署统计，自9月27日至10月6日为止，共有12万5,656名陆客来台，较去年同期成长三成，依据去年陆客每日人均消费估算，〞十一陆客〞来台观光贡献上看72亿台币。

--行政院长江宜桦接受立委总质询时指出，台湾在自由开放过程中遇到两个最大瓶颈，一是对中国大陆的不信任，因此与大陆洽签的所有协议都遭遇较大阻力；二是对大陆以外的国家在签订FTA(自由贸易协定)时，仍存有保护主义心态；江宜桦强调，〞有取也要有给才行〞。

--金融机构若再乱卖不对的金融商品给消费者，金管会最重将撤销其董监事或董事长、总经理等职务。金管会主委曾铭宗7日表示，最快下周将金融消费者保护法修法草案送行政院，拉高金融机构不当销售金融商品的罚则，最高罚款会从现行1,000万台币，拉高为依销售商品利润来处罚。

*经济日报：

--看好亚太邮轮市场前景，美国维多利亚邮轮集团宣布，将在彰滨自由经济示范区投资50亿美元(约1,500亿台币)，规划兴建邮轮母港及相关水岸观光服务设施，未来计划将台湾打造成亚太邮轮产业中心。

--彰滨工业区纳入自由经济示范区，掀起一波投资热，全球搜寻引擎龙头Google决再扩大彰滨〞云端资料中心〞投资规模，将再使用约八公顷土地，规划兴建第三期厂房，预计明年建厂。

--七家上市柜金控公司前三季获利公布，中信金以单月赚逾40亿台币、累计每股纯益（EPS）2.44台币，暂居单月与累计获利双冠王，多数金控9月子银行获利稳健，证券端则受台股欠佳冲击衰退较为明显。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。