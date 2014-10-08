《焦点》欧洲央行苦思提升经济成长和通胀良策，暗暗寄望于欧元贬值

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
“现在需要看到内需增长，但这方面十分有限，”英国班戈大学西班牙籍经济学家Santiago Carbo-Valverde表示。
“你可以向中国出口，但你需要的是欧元区内需增长。”
一个有力证明就是，英镑下跌后，英国发现还需要采取更多举措来激励经济。
英国采用放款融资计划(funding-for-lending)刺激抵押贷款和房价--但引导一个岛国的经济，要比让欧元区18个成员国普遍作出改变来得容易。欧元区包括多种文化和语言，从德国到希腊，他们对储蓄和支出的看法差别巨大。
也不能指望欧洲央行自己会出手阻挡欧元的跌势。
德拉吉呼吁各国政府通过减税或制定更加灵活的用工制度，来改革经济，但他的提议基本被各国当成耳旁风：法国最近公布的预算计划公然违背了欧盟的支出限制。
说到底，即便欧元下跌，可能也不足以减轻欧洲央行的压力，当前的情势要求欧洲央行通过购买公债全面实行量化宽松政策。
“欧元下跌会有所帮助，但如果回过头来看，汇率变化是一种零和游戏，”国际金融协会(IIF)的常务董事Hung Tran表示。IIF是一个银行和金融机构组织。
“一种货币上涨会对应另一种货币下跌。这并不会改变全球经济形势和欧洲经济低增长的现实。”(完) (编译审校/ 朱晓军/白云/陈宗琦/李爽/郑茵)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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