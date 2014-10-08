《焦点》欧洲央行苦思提升经济成长和通胀良策，暗暗寄望于欧元贬值

“现在需要看到内需增长，但这方面十分有限，”英国班戈大学西班牙籍经济学家Santiago Carbo-Valverde表示。

“你可以向中国出口，但你需要的是欧元区内需增长。”

一个有力证明就是，英镑下跌后，英国发现还需要采取更多举措来激励经济。

英国采用放款融资计划(funding-for-lending)刺激抵押贷款和房价--但引导一个岛国的经济，要比让欧元区18个成员国普遍作出改变来得容易。欧元区包括多种文化和语言，从德国到希腊，他们对储蓄和支出的看法差别巨大。

也不能指望欧洲央行自己会出手阻挡欧元的跌势。

德拉吉呼吁各国政府通过减税或制定更加灵活的用工制度，来改革经济，但他的提议基本被各国当成耳旁风：法国最近公布的预算计划公然违背了欧盟的支出限制。

说到底，即便欧元下跌，可能也不足以减轻欧洲央行的压力，当前的情势要求欧洲央行通过购买公债全面实行量化宽松政策。

“欧元下跌会有所帮助，但如果回过头来看，汇率变化是一种零和游戏，”国际金融协会(IIF)的常务董事Hung Tran表示。IIF是一个银行和金融机构组织。