中国经济：降低物流成本，目标2020年物流业年均增长8%左右--规划

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透北京10月8日 - 中国物流业已经步入转型升级的新阶段。国务院日前表示要着力降低物流成本，打破条块分隔和地区封锁，目标是到2020年物流业增加值年均增长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右。
中国政府网刊登物流业发展中长期规划（2014-2020年）全文并称，到2020年要基本建成布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，全社会物流总费用与国内生产总值（GDP）的比率由2013年的18%下降到16%左右。
“打破条块分割和地区封锁，减少行政干预，清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，建立统一开放、竞争有序的全国物流服务市场，”规划称。
规划表示，要全面推进全国主要高速公路不停车收费系统建设，并合理规划布局物流基础设施，完善综合运输通道和交通枢纽节点布局。
同时，还要进一步加强物流信息化建设，加强北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用。
“加快推进重点物流区域和联通国际国内的物流通道建设，重点打造面向中亚、南亚、西亚的战略物流枢纽及面向东盟的陆海联运、江海联运节点和重要航空港，”国务院表示。
此外，还要形成一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团和物流服务品牌，扭转“小、散、弱”的发展格局。
国务院规划同时还提出了农产品物流、制造业物流与供应链管理、再生资源回收物流等12项重点工程。
中国物流业目前发展总体水平还不高，发展方式比较粗放。尤其物流成本高、效率低，2013年社会物流总费用与国内生产总值的比率高达18%，高于发达国家水平1倍左右，也显着高于巴西、印度等发展中国家的水平。
2013年，全国社会物流总额达到197.8万亿元人民币，比2005年增长3.1倍，按可比价格计算，年均增长11.5%；物流业增加值2013年达到3.9万亿元，比2005年增长2.2倍，年均增长11.1%，物流业增加值占国内生产总值的比重由2005年的6.6%提高到2013年的6.8%，占服务业增加值的比重达到14.8%。
同时，物流业吸纳就业人数快速增加，从业人员从2005年的1780万人增长到2013年的2890万人，年均增长6.2%。（完）
欲览物流业发展中长期规划详情，请点击中国政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。