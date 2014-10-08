版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 08:52 BJT

全球金市：金价上涨，全球经济成长疑虑引发避险买盘

IMF下调全球经济成长预估令股市受创，全球股市周二出现大幅下跌。

黄金、日圆与美国公债等避险资产皆上涨，美元走弱亦提供助力。

德国8月工业生产降幅大于预期，创下2009年初金融危机以来最大降幅，也令股市受到打击。最新的这项数据令人对德国经济状况产生质疑。

黄金投资人关注中国结束国庆长假返回市场后的表现。全球最大黄金消费国中国的强劲买气可能推升金价。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/陈宗琦；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐