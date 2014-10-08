全球金市：金价上涨，全球经济成长疑虑引发避险买盘

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
IMF下调全球经济成长预估令股市受创，全球股市周二出现大幅下跌。
黄金、日圆与美国公债等避险资产皆上涨，美元走弱亦提供助力。
德国8月工业生产降幅大于预期，创下2009年初金融危机以来最大降幅，也令股市受到打击。最新的这项数据令人对德国经济状况产生质疑。
黄金投资人关注中国结束国庆长假返回市场后的表现。全球最大黄金消费国中国的强劲买气可能推升金价。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/陈宗琦；审校 于春红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 113.11 +0.15 +0.13 1929344 京东 34.35 +0.38 +1.12 11713477 新浪 72.11 +1.80 +2.56 1036004 搜狐 40.83 +0.87 +2.18 530614 网易 268.97 +2.83 +1.06 977820 百度 178.08 -0.56 -0.31 1628684 台湾 台湾积体电路
* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。