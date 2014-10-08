中国货币市场：七天回购开盘报2.88%，上日加权利率2.9126%

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透上海10月8日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在2.88%，上日该期限加权平均利率为2.9126%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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2.88% 2.91% 2.9126%
国庆长假前最后一个交易日，银行间市场质押式回购总成交金额8,352.02亿元，此前一交易日为9,344.44亿元。其中，当天隔夜品种成交5,892.70亿元，上交易日为7,004.75亿元。
因国庆假期调休，银行间债市10月1-7日休市。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。