版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 09:05 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报2.88%，上日加权利率2.9126%

路透上海10月8日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在2.88%，上日该期限加权平均利率为2.9126%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

------------------------------------------

2.88% 2.91% 2.9126%

国庆长假前最后一个交易日，银行间市场质押式回购总成交金额8,352.02亿元，此前一交易日为9,344.44亿元。其中，当天隔夜品种成交5,892.70亿元，上交易日为7,004.75亿元。

因国庆假期调休，银行间债市10月1-7日休市。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐