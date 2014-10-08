中国货币市场：七天回购开盘报2.88%，上日加权利率2.9126%

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科

路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。