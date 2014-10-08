《香港报摘》--其他报纸重要消息10月8日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 明报：
--天行国际 宣布，与内地四大资产管理公司华融旗下的华融(香港)国际控股订立谅解备忘录，华融可能认购天行的新股，相当于扩大后股本及行使可换股票据后51%股本，成为最大股东。以天行昨日该股停牌前报价3.04港元计算，涉及股份价值达51.7亿港元。
* 星岛日报：
--位于英国的泽西金融局昨日扬言，有意将泽西岛（Jersey Island）发展为点心债券中心。 泽西金融发展局行政总裁Geoff Cook表示，泽西岛邻近伦敦，地理优势令当局和英国金融业紧密合作，有助发展点心债市场。
* 苹果日报：
--金价近日虽跌至15个月新低，但抢金潮未再现。惟金银业贸易场理事长张德熙不排除年底前金市被洗仓，催生另一波＂抢金潮＂。
--占中事件打击零售业，导致舖位投资气氛降温，雅居乐地产 非执行董事陈卓南及有关人士趁机减持物业，刚以约2.5亿港元沽出3个地舖。
* 东方日报：
--恒大地产 买壳进军太阳能业务。公司将伙拍美国太阳能开发商Solar Power, Inc（SPI）以每股0.03135港元认购国藏 382.77亿新股，相当于国藏已发行股本约10.64倍，涉资12亿港元。国藏将集资所得用于发展太阳能业务。
* 文汇报：
--阜丰 昨公布，旗下宝鸡鼎丰置业以5.094亿元人民币，竞得位于陕西宝鸡市宝鸡高新技术产业开发区东区高新九路土地的使用权。
* 大公报：
--联想集团 公布，与NEC 延续合营公司超过五年的期限，有关订约方并订立多项修订协议，以修订业务合并协议、股东协议及监管现有持续关连交易的若干协议。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。