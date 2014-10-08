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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:01 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息10月8日

* 明报：

--天行国际 宣布，与内地四大资产管理公司华融旗下的华融(香港)国际控股订立谅解备忘录，华融可能认购天行的新股，相当于扩大后股本及行使可换股票据后51%股本，成为最大股东。以天行昨日该股停牌前报价3.04港元计算，涉及股份价值达51.7亿港元。

* 星岛日报：

--位于英国的泽西金融局昨日扬言，有意将泽西岛（Jersey Island）发展为点心债券中心。 泽西金融发展局行政总裁Geoff Cook表示，泽西岛邻近伦敦，地理优势令当局和英国金融业紧密合作，有助发展点心债市场。

* 苹果日报：

--金价近日虽跌至15个月新低，但抢金潮未再现。惟金银业贸易场理事长张德熙不排除年底前金市被洗仓，催生另一波＂抢金潮＂。

--占中事件打击零售业，导致舖位投资气氛降温，雅居乐地产 非执行董事陈卓南及有关人士趁机减持物业，刚以约2.5亿港元沽出3个地舖。

* 东方日报：

--恒大地产 买壳进军太阳能业务。公司将伙拍美国太阳能开发商Solar Power, Inc（SPI）以每股0.03135港元认购国藏 382.77亿新股，相当于国藏已发行股本约10.64倍，涉资12亿港元。国藏将集资所得用于发展太阳能业务。

* 文汇报：

--阜丰 昨公布，旗下宝鸡鼎丰置业以5.094亿元人民币，竞得位于陕西宝鸡市宝鸡高新技术产业开发区东区高新九路土地的使用权。

* 大公报：

--联想集团 公布，与NEC 延续合营公司超过五年的期限，有关订约方并订立多项修订协议，以修订业务合并协议、股东协议及监管现有持续关连交易的若干协议。（完）

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