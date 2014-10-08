芝加哥期市：小麦期货连续第六个交易日上涨，创逾两个月最长涨势

近月玉米合约 上涨0.15%至每蒲式耳3.41-1/4美元，上日该合约上涨2.4%，价格触及近三周高位。

美国农业部(USDA)周一表示，截至10月5日美国大豆已收割20%，在上周10%的基础上有所进展，但仍较五年平均率落后15个百分点。分析师预估的完成率为23%。

USDA预估玉米收割完成率为17%，低于市场预估的20%，上周为12%。

USDA周五将公布农作物月度供需以及产量预估。这项备受关注的报告公布在即，市场料出现波动，因投资人试图回补近几周因谷物与油籽价格跌至多年低位而建立的空仓。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 510.00 3.75 +0.74% +3.76% 506.71 70

CBOT玉米 341.00 0.50 +0.15% +2.56% 364.00 65

CBOT大豆 940.25 -0.50 -0.05% -0.21% 968.48 48

CBOT稻米 $12.73 -$0.01 -0.08% +0.20% $12.64 57

美国原油 $88.60 -$0.25 -0.28% -1.93% $92.58 30

汇率

欧元/美元 $1.266 -$0.001 -0.08% +0.05%

美元/澳元 0.880 -0.002 -0.17% +0.46%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/陈宗琦；审校 龚芳/郑茵)