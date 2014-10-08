中国数据：9月服务业PMI降至53.5，脱离上月触及的17个月高位--汇丰

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透北京10月8日 - 汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI) 降至53.5，脱离上月创下的17个月高位54.1。但这依然是去年3月以来的次高水准。
Markit提供的新闻稿并显示，9月服务业新业务、投入价格和收费价格指数均有小幅回落；不过就业和业务预期指数双双回升。
这和此前出炉的中国官方非制造业PMI走势一致。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)日前联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点；其中新订单指数跌至临界点之下，为至少一年以来首见。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。