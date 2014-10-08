中国数据：9月服务业PMI降至53.5，脱离上月触及的17个月高位--汇丰

路透北京10月8日 - 汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI) 降至53.5，脱离上月创下的17个月高位54.1。但这依然是去年3月以来的次高水准。

Markit提供的新闻稿并显示，9月服务业新业务、投入价格和收费价格指数均有小幅回落；不过就业和业务预期指数双双回升。