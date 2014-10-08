澳洲经济指标总览--10月8日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
经济指标 时段 最新值 前月(季) 下次公布时 值 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差7.87 逆差13.59 出口(较前月) -2% +1% 进口(较前月) -3% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 (较前月) 8月 +0.1% +0.4% 就业市场(经季节调整) 10月9日 就业人口(较前月变动,万人) 8月 +12.1 -0.41 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.43 +1.54 失业率 6.1% 6.4% 就业参与率 65.2% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 10月22日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.0% +2.9% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.9% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.7% +2.7% 国际贸易价格指数 10月30日 进口物价(较前季) 第二季 -3.0% +3.2% 出口物价(较前季) -7.9% +3.6% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月2日 经常帐收支 第二季 赤字137 赤字78 商品与服务贸易收支 顺差46.91 顺差35.91 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月3日 (较前季) 第二季 +0.5% +1.1% (较上年同期) +3.1% +3.5% (完)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。