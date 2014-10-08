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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:05 BJT

五矿期货：中国期指总持仓急降，多方离场心切

以下内容节选自10月8日的《期货日报》：

节前最后一个交易日股指波澜不惊，全天窄幅振荡，期指主力合约收盘与前日几乎持平。然而基差全天呈趋势性下跌，从开盘时10余个基点回落至收盘时2.2个基点。另一方面，当天期指总持仓急降8192手至18.4万手，是5个交易日来最低水平。持仓连续4个交易日回落，合计共减少1.6万手，其中当月合约减少1.98万手。结合这四个交易日的走势以及基差阶梯式下降的趋势来看，多方获利离场的主动性更强。

按照历史表现看，由于长假风险上升，节前套保需求更强烈，持仓会相应增加。这次持仓不增反降，有两点原因。首先，多方在前期市场博弈过程中积累较多利润，获利离场的意愿强烈，说明期指最近的走势多属多方主导。其次，过去数月指数的上升趋势较为明显，套保盘对后期趋势的看法发生变化，短线投机资金做空的动力不足，导致空方增仓的意愿较弱。这样的背景并不利于大盘继续走强，而持仓增长率已经与指数显着背离。类似的情况发生在8月初，虽无法定论后市必然下跌，但说明指数在目前位置面临巨大阻力。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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