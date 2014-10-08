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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:08 BJT

期货日报：贵金属超级周遇利空，沪金沪银将维持弱势

以下内容节选自10月8日的《期货日报》：

十一长假期间，正值贵金属市场超级周，非农以及失业率等重要数据轮番公布，黄金下破1,200美元/盎司关键支撑位置，“金九银十”辉煌难再续。长期来看，鉴于美国货币政策收紧且加息预期升温，以及传统消费旺季对金价支撑有限等因素，贵金属未来走势将维持弱势。

数据显示，上期所白银库存8月末下降至100吨以下，然而今年年初库存还保持在450吨左右。鉴于国际银价较低，白银现货商更倾向于持有白银现货以等待价格反弹再卖出。但是我们认为，国内白银后市下跌风险将持续增加。鉴于美国经济向好趋势不改，市场对于明年美联储加息预期升温，长期来看，国内白银将尾随国际银价走低。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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