期货日报：贵金属超级周遇利空，沪金沪银将维持弱势

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
以下内容节选自10月8日的《期货日报》：
十一长假期间，正值贵金属市场超级周，非农以及失业率等重要数据轮番公布，黄金下破1,200美元/盎司关键支撑位置，“金九银十”辉煌难再续。长期来看，鉴于美国货币政策收紧且加息预期升温，以及传统消费旺季对金价支撑有限等因素，贵金属未来走势将维持弱势。
数据显示，上期所白银库存8月末下降至100吨以下，然而今年年初库存还保持在450吨左右。鉴于国际银价较低，白银现货商更倾向于持有白银现货以等待价格反弹再卖出。但是我们认为，国内白银后市下跌风险将持续增加。鉴于美国经济向好趋势不改，市场对于明年美联储加息预期升温，长期来看，国内白银将尾随国际银价走低。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。