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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:26 BJT

金属期市：伦铜因空头回补而上涨，关注中国市场

国际货币基金组织(IMF)周二下修全球经济成长预估，为今年第三度下调，并对欧元区核心国家、日本与巴西等新兴市场大国成长疲弱发出警告。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周二表示，有理由预期美联储将在2015年中期调升利率。他在演讲中还谨慎预测，美国经济增长与通胀率将会反弹。

智利最高法院中止加拿大企业Goldcorp拥有的El Morro铜金矿开发，表示必须与反对这项39亿美元计划的当地原住民组织进行更周详的商议。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 徐文焰)
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