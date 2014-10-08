耕宇投资：中国沪铜期货中长期走势趋弱，供应由短缺向过剩靠近

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
以下内容节选自10月8日的《期货日报》：
国内十一长假期间，美国经济数据继续走好，市场对于美国逐步进入加息周期的预期愈加强烈，而美元也因此逐步进入强势周期，奠定了铜价中长期弱势的格局。但SHFE和LME交易所铜库存目前仍处于2013年以来的相对低位，短期对铜价有一定的支撑。技术面，铜价经过前期持续走弱后，近日LME指数在6600附近，COMX指数在3.0附近的关键支撑位有企稳迹象。后市需注意短线技术性反弹行情的出现，但铜价整体中长期走势继续看弱。
未来铜市仍将由供应短缺逐步向供应过剩靠拢，在不出现铜生产企业大规模停产或者工人大规模罢工的情况下，三季度铜市供应有望增加，远期的供给将更加宽松。需求方面，国内经济波动下行也使得中国铜消费量最大的电力行业投资力度不及预期。在强势美元的周期里，铜价中长期弱势格局难以逆转，短线技术性反弹行情也不宜过于乐观。操作上，前期位置较好的空单可以中长线持有，短线不宜过分追空，以反弹至重要压力位附近抛空为相对安全的策略选择，沪铜主力1412合约关注48500、49000一线附近的重要压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。