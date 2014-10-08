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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:13 BJT

耕宇投资：中国沪铜期货中长期走势趋弱，供应由短缺向过剩靠近

以下内容节选自10月8日的《期货日报》：

国内十一长假期间，美国经济数据继续走好，市场对于美国逐步进入加息周期的预期愈加强烈，而美元也因此逐步进入强势周期，奠定了铜价中长期弱势的格局。但SHFE和LME交易所铜库存目前仍处于2013年以来的相对低位，短期对铜价有一定的支撑。技术面，铜价经过前期持续走弱后，近日LME指数在6600附近，COMX指数在3.0附近的关键支撑位有企稳迹象。后市需注意短线技术性反弹行情的出现，但铜价整体中长期走势继续看弱。

未来铜市仍将由供应短缺逐步向供应过剩靠拢，在不出现铜生产企业大规模停产或者工人大规模罢工的情况下，三季度铜市供应有望增加，远期的供给将更加宽松。需求方面，国内经济波动下行也使得中国铜消费量最大的电力行业投资力度不及预期。在强势美元的周期里，铜价中长期弱势格局难以逆转，短线技术性反弹行情也不宜过于乐观。操作上，前期位置较好的空单可以中长线持有，短线不宜过分追空，以反弹至重要压力位附近抛空为相对安全的策略选择，沪铜主力1412合约关注48500、49000一线附近的重要压力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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