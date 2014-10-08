国际油市：美国原油期货跌向88美元，因库存增加及全球成长预估下调

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R从一个月前的约8美元收窄至约3.24美元，这使得布兰特相关品级原油更有吸引力，而美国原油成本上升。
美国石油协会(API)周二公布，10月3日当周美国原油库存增加510万桶，至3.60亿桶，高于分析师预期的增加150万桶。
API数据显示，美国最近一周汽油库存增加250万桶，路透调查分析师预期为减少100万桶；包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少110万桶，与分析师预期相同。
美国能源资料协会(EIA)周二在月报中，将该国2015年原油产量下调至每日950万桶，9月时预估为每日953万桶。
国际货币基金组织(IMF)周二下调了2014和2015年全球经济成长预估，为今年第三次。IMF同时还警告称，欧元区核心经济体、日本和巴西等大型新兴市场国家或成长放缓。
伊朗石油部新闻机构Shana周二报导称，该国石油部长尚甘尼表示，石油输出国组织(OPEC)未计划召开紧急会议，讨论近期油价下跌之事。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/于春红; 审校 徐文焰)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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