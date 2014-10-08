中国企业：光明食品集团收购意大利橄榄油企业Salov集团多数股权

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透上海10月8日 - 继收购以色列最大食品公司Tnuva公司56%股权后，中国第二大食品集团--光明食品集团周二晚间宣布，旗下子公司益民食品一厂（集团）有限公司与丰塔纳家族（Fontana)达成协议，收购意大利橄榄油企业Salov集团的多数股权。
光明食品集团在新闻稿中称，益民集团将通过借力中国市场的增长机遇，整合Salov集团现存国际网络及其意大利市场的本土优势来扩大企业规模。作为益民集团的母公司，光明食品集团将此次收购作为公司国际化进程的一部分，光明食品集团亦将协助Salov提升其生产和销售规模。
公司方面未披露此次并购的具体财务细节。
新闻稿指出，在引领中国消费者更广泛地接触和接受地中海饮食生活方式的前提下，光明食品将为消费者提供高品质食用油产品，同时为Salov的股东和雇员带来新的增长和良好发展前景。
Salov集团拥有Sagra和FilippoBerio两个品牌，总部位于意大利托斯卡纳地区。Salov集团主要生产和销售橄榄油，目前年营收约为3.3亿欧元，其产品销往全球60多个国家，在美国和英国市场具有较高知名度。
今年5月，光明食品宣布已与英国私募股权投资公司Apax Partner 旗下基金就收购以色列最大食品公司Tnuva56%股权事宜达成初步收购协议，公司未透露具体交易金额。据以色列媒体此前报导，该项交易中，Tnuva的估值预计为86亿谢克尔（折合约25亿美元）。
总部位于上海的光明集团旗下已有光明乳业 、金枫酒业 等四家A股上市公司，并有计划将过往几年海外收购项目上市，目前新西兰Synlait Milk 已上市，澳大利亚玛纳森(Manassen)和英国谷物食品生产商维他麦（Weetabix Food）上市亦在筹备中。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。