港报财经评论：A股假后料升，长远值得憧憬--经济日报10月8日

A股假后料升，长远值得憧憬/ 林瑞芬

恒指经上周急挫后，终确认暂喘定于22,500楼上，昨延周一反弹势涨0.46%至23,422；国指涨0.57%至10,469，大市成交额685.85亿港元。恒指经上周急挫后，终确认喘定于22,500楼上，昨延周一反弹势涨0.46%至23,422；国指涨0.57%至10,469，大市成交额685亿港元。香港政事待解决，昨日市况虽续弹，但成交有所收缩，力不从心。技术上，恒指及国指暂只属超卖的反弹，恒指为跌穿升轨的后抽的话，23,500左右将遇阻力；而国指早前跌穿密集支持轨现变阻力位，即10,500。

今日中国内地股市在长假期后复市，预计大有机会有所表现。上证综合指数自5月以来已连涨五个月，5月累计上升0.63%，6月累计上升0.45%，7月累计上升7.48%，8月累计上升0.71%，9月累计上升6.62%，投资信心逐渐凝聚，而成交量也见配合递增。由此，后市仍值得憧憬。技术而言，上证已突破下降轨，紧接的发展关键是突破2,400，如能确认突破，按双底的量度升幅目标论，至少反覆升至2,800目标水平。虽然，A股受困宏观经济周期。对即将出炉的三季度经济增速，多家机构的预测并不乐观。中金公司宏观团队维持对三季度GDP同比增速回落至7.3%的预测，并认为存在下行风险。不过，后市仍有推进的空间。

一、统计过去十年“十一”后一周的A股走势，除了2005年和2008年下跌之外，其余八年全部是升市报收。二、市场最担心的房市调整失控势危机已缓。综合券商对中国内地上周出招放宽限贷的预期，偏利好。据花旗指，虽料全国销售全年仍按年下跌10%，惟政策预期推动第四季中国内地楼市气氛及成交会显着改善，主要开发商销售仍有望录8%至10%增长。此外，该行料整体房贷利率将下降，一线城市的供款比率因而由92%降至82%。花旗预期主要开发商于10月份的销售将录强劲反弹，料销售按年增长7%至8%。摩根大通认为人民银行及中银监此次放宽持有首套房的用家再购买物业，有助释放该批用家需求，但按揭市场预期在此次政策下将不受影响。有减价的楼房料能获得良好的销情，当中享有较高毛利的上市发展商料继续在9月扩大市占率，因此该行维持对行业展望正面，预期主要上市内房发展商于9月份的销售按月升25%，首选大市值的万科 及中国海外 。(B05)

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网购手游盛行，支付概念势炒/ 余少文

大市上升，惟力度只是一般，似乎有反弹无升幅是未来一段时间的写照。但中国内地互联网发展空间仍大，手机上网成为主流，支付概念股更是黑马。中国内地股市复市前夕，国企指数昨日继续反弹，但力度不足，全日升59点或0.6%，收报10,469点，成交113亿港元，66%主板H股随大市回升；红筹指数升30点或0.7%，收报4,526点，成交额67亿港元。

国指重越俗称牛熊分界线的250天平均线，黄金周亦连升三日，但整体表现不及红指，因为红指在黄金周一直企于牛熊线之上，红指整体表现好过国指，惟同样是反弹阻力重重。随着指数过去一个月由4,956点跌至4,353点，如反弹0.382倍、0.5倍和0.618倍分别为4,583点、4,654点和4,726点，这三个水平跟100天平均线、9月底反弹高位4,647点和50天平均线相近，即是说指数至少要重上及企稳50天平均线，后市才可以看好。股份方面，中国内地手机上网愈来愈普及，加上手机游戏的助力，应该可以推动网络股未来发展，也可以支撑电讯商的业绩，如按彭博综合证券商预测数字，预期金蝶国际 今年盈利会有90%增长至2.4亿人民币，腾讯控股 会有50%以上增长至242亿人民币，中国软件 和金山软件 的增长也有双位数，只要上述股份的PE不超过其增长幅度，即预测PEG不高于1倍，在增长股而言都有吸引力。

实际上，如计算今年盈利预期，只有金山软件预测PEG都超过1倍。若以未来两年盈利平均增长而言，则四只股份都低于1倍，只是腾讯和金山软件的预测PEG超过0.9倍，如以1倍为合理或目标作计算，则上升空间有限，相反金蝶和中软预测PEG只有0.4倍和0.7倍，吸引力较高。当然，中国内地互联网发展已有一段时间，网民人数增长放缓是正常现象，如截至今年6月底止的网民人数只有6.32亿人，较去年同期只增7%；而自2012年网民人数增长率跌穿10%以来，今次是最低增长。但手机网民人数在今年中升至5.27亿人，较去年同期增长14%，也占网民人数的83%，较2010年的66%为高，反映手机上网成为主流。(B05)

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