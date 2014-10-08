版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆会否重回107.50？全球是否正解除风险仓位？

0102 GMT

* 美元/日圆在海外市场低见107.82，多头大举平仓，全球降低风险持仓

* 股市大跌，美国公债收益率(殖利率)亦挫低，尽管美国周五公布就业报告表现优异

* 美元/日圆可能下测107.50，此为简单期权到期价位

* 要到107.38的一目均衡基准线，才可见下档的重要技术支撑

* 市场仍看多美元/日圆及其他日圆交叉汇率，然而有可能持续调整(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐