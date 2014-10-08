路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存可能减少

路透10月7日 - 路透调查周二显示，10月3日为止的一周，美国商用原油库存料为增加，而油品库存料将下滑。

路透访问八位分析师，结果显示其平均预期上周原油库存料增加150万桶。这项调查是在行业组织美国石油协会(API)与美国能源部的能源资料协会(EIA)的每周库存报告公布前进行。

上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少110万桶，汽油库存料下降100万桶。

EIA上周公布数据显示，9月26日止当周原油库存意外减少。此外，冬季来临前炼厂加工量大减令汽油库存降至近两年最低，馏分油供应也下降。

路透调查显示，上周的炼厂产能利用率可能下降0.7个百分点至89.1%。此前一周为下降3.6个百分点至89.8%。

API周二公布，美国最近一周原油库存增加510万桶，汽油库存增加250万桶；馏分油库存减少110万桶。炼厂产能利用率下滑1.3个百分点至89.5%

EIA将于周三1430GMT公布一周库存报告。(完)