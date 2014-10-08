港报财经评论：股市失速，大行重推高息债--信报10月8日

股市失速，大行重推高息债/ 习广思

周一晚美股表现平静，与环球金融市场构成对比，美汇指数日中最多跌逾1%，外币急弹金价回升，新兴市场股市扬上，正进行总统大选的巴西，股市更升4.7%，令人侧目。周一没有重要经济数据公布，美元回落显得异常。不过，巴西股市急升有其独特因素，未必代表整体新兴市场。巴西总统大选首轮投票结果由现任总统罗塞夫领先，由于未获得过半数选票，须于本月26日举行第二轮选举，迎战后来居上的社会民主党候选人内维斯（Neves）。

对商界持友善态度的内维斯出乎意料地跑出，带动巴西股汇市齐涨，圣保罗证交所指数最多升8%，重磅股巴西石油公司一度急升17%，巴西雷阿尔曾升近4%。根据开出的99.99%选票，代表工人党的罗塞夫得票率达42%，但仍不足以胜选，须与获得34%选票的内维斯在第二轮选举对决，先前声势大好的社会党候选人席尔瓦获得21%选票，排第三位，无法进入第二轮投票。社会党原总统候选人意外坠机身亡后，该党改捧席尔瓦为候选人，内维斯始终被媒体所遗忘。如今内维斯在第一轮选举取得比选前民调预测高许多的选票，证明他足以威胁备受劳工阶级爱戴的罗塞夫。

野村证券美洲新兴市场研究执行董事佛彭指出，内维斯要在第二轮选举胜出，必须争取约70%在第一轮投给席尔瓦的选民支持。巴克莱分析师在研究报告中说，若果席尔瓦正式宣布力挺内维斯，他就很有可能迎头赶上。瑞银新兴市场策略部主管丹尼预测，如果内维斯当选巴西总统，巴西股市将大涨近20%，至65,000点。资本经济学公司首席新兴市场经济学家谢林也说，与数周前相比，如今大选可能带来振兴巴西经济所需改革的契机。今年金砖四国中，印度已藉着大选释出改革红利，印度股市过去12个月大升35%，在新兴市场中表现最佳。如果巴西步印度后尘，将是另一个具投资潜力的市场。与印度不同的是，市场早预期原执政党会败选，股市偷步上升，巴西却是“爆冷”出现改朝换代契机。未来一两个星期，首轮败选的社会党候选人席尔瓦会否力挺内维斯，将成为市场焦点。(B02)

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加元见底挑战1.0985/ 苏子

美元兑加元本月暂时所造的1.1270加元高位与今年3月所造的1.1278加元高位阻力相差只有8点子，由于汇价未能在本周初承接上周五的利好上升势头，反而更出现大阴烛，结果令日线图在这两个交易天呈现甚为利淡后市的双日转向不利形态，再配合日线MACD自8月上旬开始已发出顶背驰的不利讯号来看，预料美元兑加元较大机会已在上述的1.1270加元高位见了短期重要顶部，稍后预料会下破20天平均线支持及上周四所造的1.1068加元低位支持，并进一步下试50天平均线支持及20天保历加通道的1.0915加元底部支持。

若稍后美元兑加元的调整可以成功低于这两大支持，预料汇价本月收市时的走势将不会好得到哪里去，从而令到汇价本月及3月份的高位，在月线图上呈现不利下月走势的双顶形态的可能性大增。美元兑日圆目前正处于关键时刻。日圆这两年来显着下挫，肯定对外移生产线的企业造成打击。然而，目前市场上仍有不少投资者相信，日圆继续下挫将有助日本经济重拾动力，“沽日圆”仍是必胜策略。

不过，却担心日圆再跌，只会对上述的日本企业造成更严峻的打击，结果非但未能刺激经济继续复苏，反而更会对日本经济造成的负面效果。故投资者要小心，美元兑日圆或在市场情绪仍然极度看好的大前提下，大有机会趁机向下作出较显着的调整市及朝着200天平均线关键支持方向迈进。短线而言，一旦美元兑日圆失守20天平均线支持收市，预料上周四所造的108日圆低位支持亦会不保，故届时短线投资者宜顺着已破位的方向入市建立短仓，博汇价向下作出更深的调整市。至于入市后的止蚀位可设在本周初的108.62日圆低位以上。昨天欧洲市美汇指数所造的85.65低位已经跌破上周五的85.67低位。换言之，即已抹去上周五美国利好就业数据公布后的所有升幅，为强烈短期见顶讯号。如昨晚汇价在10天平均线支持以下低收，美元看好的投资者已不宜采取追买的策略了。(B12)

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