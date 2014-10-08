港报社评：争民主敬终如始，撑雨伞勿忘初衷--信报10月8日

经过示威者连日来的占领行动，在武力清场的忧心忡忡之下，阴霾密布的香港政局稍稍往乍现曙光的方向发展，学生与政府订于本周五展开对话，且双方同意对话建基于平等和尊重。在一个真正崇尚民主自由的文明社会，即使政见严重分歧，尊重两字至关紧要，一样米养百样人，百样人有千差万别的不同意见，惟有互相尊重才使得南辕北辙的意见可以和谐共存，实不应该一言不合轻则在社交网站将别人Unfriend，重则拳脚交加导致头破血流。旺角占领区内所发生的暴力事件，无论动武者是谁以及动机如何，皆是不能容忍的野蛮行为，必须予以强烈谴责。

从今次事件看出，许多人都诚心诚意爱护香港，虽然爱的方法未必一样，连日来也异口同声呼吁对话是解决问题的唯一出路，否则这场以雨伞作为图腾的民主运动将可能带来灾难性的后果，因为由催泪弹到浴血街头，隐隐然已见到八九年天安门事件的雏形。

还有一点必须注意，政府与学联只是＂对话＂，并非＂谈判＂，彼此都没有终极决定权。诚如学联常委梁丽帼所言，学联不是代表全港市民与政府对话，因此会谘询市民再作决定，不会单独与政府达成共识。

如果对话能够为占领行动带来句号，香港有望结束一个＂没有红绿灯＂的非常状态，避免因法规松懈酿成＂车毁人亡＂的危险。(A02)