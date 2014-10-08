港报社评：争民主敬终如始，撑雨伞勿忘初衷--信报10月8日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
经过示威者连日来的占领行动，在武力清场的忧心忡忡之下，阴霾密布的香港政局稍稍往乍现曙光的方向发展，学生与政府订于本周五展开对话，且双方同意对话建基于平等和尊重。在一个真正崇尚民主自由的文明社会，即使政见严重分歧，尊重两字至关紧要，一样米养百样人，百样人有千差万别的不同意见，惟有互相尊重才使得南辕北辙的意见可以和谐共存，实不应该一言不合轻则在社交网站将别人Unfriend，重则拳脚交加导致头破血流。旺角占领区内所发生的暴力事件，无论动武者是谁以及动机如何，皆是不能容忍的野蛮行为，必须予以强烈谴责。
从今次事件看出，许多人都诚心诚意爱护香港，虽然爱的方法未必一样，连日来也异口同声呼吁对话是解决问题的唯一出路，否则这场以雨伞作为图腾的民主运动将可能带来灾难性的后果，因为由催泪弹到浴血街头，隐隐然已见到八九年天安门事件的雏形。
还有一点必须注意，政府与学联只是＂对话＂，并非＂谈判＂，彼此都没有终极决定权。诚如学联常委梁丽帼所言，学联不是代表全港市民与政府对话，因此会谘询市民再作决定，不会单独与政府达成共识。
如果对话能够为占领行动带来句号，香港有望结束一个＂没有红绿灯＂的非常状态，避免因法规松懈酿成＂车毁人亡＂的危险。(A02)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。