港报社评：先彰法治，自由民主路才稳--经济日报10月8日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
占中行动已逾一周，不少市民虽理解学生争民主之心，惟亦不愿见旷日持久占领窒碍市民生活、商户营商。争取民主、自由，还需法治这块最重要基石；要确保互相尊重的自由，民主路要走得更远，进退必须有度。
占中今天踏入第11天，不少示威者仍聚集在旺角、铜锣湾、金钟等交通主干道，其对民生的影响正不断累积。不少市民虽理解学生争民主的理想，惟亦有人质疑学生长期堵塞道路，不但已构成违法，更影响其他市民正常上班上课、商户正常营商等自由，如有中小企组织昨强调，示威者不应剥夺其他人做生意的权利。
此凸显占领引发的争议，实涉民主、自由、法治孰轻孰重的问题。学生上街争取民主，相信非存心搞乱香港，惟争取民主不应凌驾一切，民主、自由、法治此三大元素不可偏废，但应有理有序构建，才可建立包容合理的社会。
群众运动要成功，必须赢得最多民意支持。学生要争民主，亦要体谅其他市民的自由，否则占领行动无日无之，公众支持势不断流失。毕竟争取民主是持久战，并非只争朝夕，学生应慎思运动的走向，减低对其他市民日常生活的冲击，兼顾法治、自由、民主，有序有理有节行动，香港的民主路才能得好、走得稳、走得远。(A10)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。