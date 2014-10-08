港报社评：不容庄严议会变违法＂占中＂基地--文汇报10月8日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
在＂占中＂期间，有反对派议员及其助理安排＂占中＂搞手和示威者在立法会大楼内留宿并部署＂占中＂行动。反对派利用立法会资源支援违法＂占中＂行动，不但是公然滥用立法会资源，违反了议会守则，更是将庄严的立法机关当成发动违法＂占中＂的基地，绝对不能容忍。为保立法会的声誉，有关当局须彻查事件，追究相关议员责任，并研究设立更严格的出入准则，防止立法会设施再被滥用。
立法会的设施只供议员办公之用，属于公家资产，由立法会行管会督导立法会秘书处进行管理。根据立法会议事规则，使用设施者须遵守严格的守则，议员及访客使用立法会内资源，亦只可进行与立法会事务相关的活动。然而，反对派议员却藉议员身份之便，为大批＂占中＂搞手和示威者进入立法会大开方便之门，任由他们滥用立法会的房间及相关设施，将立法会变成＂临时宾馆＂。
反对派现时仍在煽动＂占中＂行动，大批不明来历的人在立法会内进进出出，令人怀疑＂占领＂行动是否已经扩展到立法会大楼，担心立法会成为下一个被＂占领＂的目标。多名议员已促请行管会彻查事件。行管会必须切实跟进，追究议员滥用资源的责任。同时，行管会须制定更严格的进出及逗留规则，防止反对派议员继续安排其他人士进入立法会滥用资源，从事与立法会事务无关的工作，让议员及秘书处职员可以在宁静、安全的环境下办公。(A06)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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