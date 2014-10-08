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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:22 BJT

南华期货：沪胶前期暴跌矫枉过正，或迎来弱势行情中的反弹格局

以下内容节选自10月8日的《期货日报》：

回顾今年三季度的胶价走势，沪胶指数在7月时曾经探底回升，而到了8月之后，这波缘于全乳胶的价值回归而引发的下跌格局终于如期而至。当前胶价整体运行重心仍处在下行轨道中，沪胶指数已经创下新低11,730点。国庆节长假期间，内盘休市，外盘美元指数小涨，日胶指数继续小幅下跌。

当前沪胶1411合约仍然面临着巨大的老胶交割压力，其价格甚至一度贴水于复合胶，对于下游厂商而言其实可以考虑购入老胶现货，或者直接到1411合约上去接货，毕竟全乳胶的品质较复合胶更好。而在沪胶1411合约交割之后，或许远月合约还可以劫后逢生，迎来弱势行情中的反弹格局。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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