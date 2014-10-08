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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:19 BJT

港报社评：占领运动阶段有成，减少扰民应转阵地血--明报10月8日

占领运动会取得什么民主成果，尚未可知，而社会运作不畅顺，影响市民生活与部分业者生计，已经是不争事实，市民的不满与日俱增，若占领干道持续下去，理性反应是占领运动将逐渐流失市民同情和支持，非理性反应不排除占领与反占领人士发生冲突，而事态旷日持久，同样不能排除引发政府清场甚至冲突流血。

金钟、轩尼诗道和旺角一段路面，仍然被示威者占领，近日所见人数已经不多，特别是清晨时间更寥落，不过，在占领区附近路面，往来交通严重挤塞，特别是中学、小学相继复课，与其他上班人士一同使用有限路面，处处见车辆拥挤，高峰时刻车龙绵延以公里，甚至十公里计算，与被占领路段的空荡荡对比，形成极大反差。

现在退场有不同选择，包括示威者全体撤离，或是撤离湾仔和旺角两个占领区，固守金钟主场，不过，有一种选择更值得考虑，就是转移阵地，把占领区移向维园和添马公园，或是两者择其一。

这次运动，由于无公认领导人或领导团体，不少参与者都说＂你不代表我＂，即使三子和学联呼吁转移，相信仍有示威者自行其是，不过，届时若人数不多，则当局恢复社会秩序与正常运作的力度，在衆目睽睽下理应更克制，减少事态以冲突流血收场的可能，增加以平和手段解决的机会。期望香港人民的和平理性非暴力抗争核心价值，再一次获得彰显。(A04)

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.

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