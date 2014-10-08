港报社评：占领运动阶段有成，减少扰民应转阵地血--明报10月8日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
占领运动会取得什么民主成果，尚未可知，而社会运作不畅顺，影响市民生活与部分业者生计，已经是不争事实，市民的不满与日俱增，若占领干道持续下去，理性反应是占领运动将逐渐流失市民同情和支持，非理性反应不排除占领与反占领人士发生冲突，而事态旷日持久，同样不能排除引发政府清场甚至冲突流血。
金钟、轩尼诗道和旺角一段路面，仍然被示威者占领，近日所见人数已经不多，特别是清晨时间更寥落，不过，在占领区附近路面，往来交通严重挤塞，特别是中学、小学相继复课，与其他上班人士一同使用有限路面，处处见车辆拥挤，高峰时刻车龙绵延以公里，甚至十公里计算，与被占领路段的空荡荡对比，形成极大反差。
现在退场有不同选择，包括示威者全体撤离，或是撤离湾仔和旺角两个占领区，固守金钟主场，不过，有一种选择更值得考虑，就是转移阵地，把占领区移向维园和添马公园，或是两者择其一。
这次运动，由于无公认领导人或领导团体，不少参与者都说＂你不代表我＂，即使三子和学联呼吁转移，相信仍有示威者自行其是，不过，届时若人数不多，则当局恢复社会秩序与正常运作的力度，在衆目睽睽下理应更克制，减少事态以冲突流血收场的可能，增加以平和手段解决的机会。期望香港人民的和平理性非暴力抗争核心价值，再一次获得彰显。(A04)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。