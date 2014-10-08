港报社评：学生应撤离，还道路给市民--星岛日报10月8日

占领运动经历了风云激荡的开头、惊心动魄的旺角黑夜，以及疲惫不堪的煎熬，在这个时刻，参与的大中学生，无论为自己安全、学业和家人设想，或者避免因堵塞市中心主要道路引起更大民愤，都已到了应撤退的时候。

由占领中环运动衍生出来的占领旺角及铜锣湾行动，令多条道路被堵，严重影响港九交通，对各区居民和做生意的小商户，以至香港经济活动，冲击极大。受影响人士和界别的怨气与日俱增，气氛火爆。旺角更因品流复杂，甚至牵涉黑社会利益，占中和反占中者的对峙，营造了不良分子乘机捣乱的氛围。早阵子警方使用胡椒喷雾在旺角镇住冲突者，但是乱局并没有就此化解，依然危机四伏。

市区的主要道路，是属于香港市民而不是属于集会的人士，市民都有道路的使用权，但示威者举起了抗争旗帜，就完全剥夺了市民的权利，与他们的＂民主、人权＂原则背道而驰，显出他们完全只为自己，不顾别人的人权与利益，如再继续下去，必会触发公众怒火。

留守学生认为占中组织者不代表自己，但是他们可曾想过，他们又何曾代表到那些受影响的市民？对于不认同学生理念，或者认同他们理念却不认同他们手法的市民，学生们有没有适当尊重其权利？

占领行动由金钟扩展到铜锣湾和旺角，本来就越过了火位。趁民意未大幅逆转前，至少撤离主要道路，以减少破坏力。学生也应为自己和家人设想，尽快回复正常学业和家庭生活，以免前途受损，还赔上可贵的亲情。(A05)