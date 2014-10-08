港报社评：学生应撤离，还道路给市民--星岛日报10月8日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
占领运动经历了风云激荡的开头、惊心动魄的旺角黑夜，以及疲惫不堪的煎熬，在这个时刻，参与的大中学生，无论为自己安全、学业和家人设想，或者避免因堵塞市中心主要道路引起更大民愤，都已到了应撤退的时候。
由占领中环运动衍生出来的占领旺角及铜锣湾行动，令多条道路被堵，严重影响港九交通，对各区居民和做生意的小商户，以至香港经济活动，冲击极大。受影响人士和界别的怨气与日俱增，气氛火爆。旺角更因品流复杂，甚至牵涉黑社会利益，占中和反占中者的对峙，营造了不良分子乘机捣乱的氛围。早阵子警方使用胡椒喷雾在旺角镇住冲突者，但是乱局并没有就此化解，依然危机四伏。
市区的主要道路，是属于香港市民而不是属于集会的人士，市民都有道路的使用权，但示威者举起了抗争旗帜，就完全剥夺了市民的权利，与他们的＂民主、人权＂原则背道而驰，显出他们完全只为自己，不顾别人的人权与利益，如再继续下去，必会触发公众怒火。
留守学生认为占中组织者不代表自己，但是他们可曾想过，他们又何曾代表到那些受影响的市民？对于不认同学生理念，或者认同他们理念却不认同他们手法的市民，学生们有没有适当尊重其权利？
占领行动由金钟扩展到铜锣湾和旺角，本来就越过了火位。趁民意未大幅逆转前，至少撤离主要道路，以减少破坏力。学生也应为自己和家人设想，尽快回复正常学业和家庭生活，以免前途受损，还赔上可贵的亲情。(A05)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。