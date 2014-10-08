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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:26 BJT

海通期货：中国白糖高库存是假性过剩，郑糖难再跌破重要整数关口

以下内容节选自10月8日的《期货日报》：

国庆节期间，ICE10月合约顺利交割，受10月合约交割之时泰国糖交割数量少于预期影响，远月合约呈现了一定压力。9月30日及10月1日，ICE原糖期货主力3月合约呈现了中幅下挫，合计下跌逾4%，但在随后的几个交易日里，市场情绪又转向了巴西压榨市场。整体上，国庆节期间原糖先抑后扬，月间价差亦有所表现，近月合约呈现领涨之势。

国内供求平衡表的情况要比外围市场清晰得多。按国内的榨季惯例，进入10月已然进入了2014/2015新榨季，9月底的食糖库存已结转完成，官方的数据仍需等待。根据估算，食糖库存结转应该不超过250万吨，按照国内1500万吨每年的消费状态，两个月即最迟12月中旬应该销售殆尽。笔者认为，国内食糖的高库存是一个假性过剩的状态，国储的600多万吨库存是不会流通到市场中来的。因此，国内供求最为过剩的时点已然过去。

郑糖连续的急速回升，尖底已然形成，无论后市是否再有回探确认，郑糖合约再跌破4,200元/吨、4,300元/吨整数关口的机会可能不复存在。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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