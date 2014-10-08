中国经济：十一黄金周假期银联刷卡交易金额同比增逾两成--银联

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透北京10月8日 - “十一”黄金周是中国国内假期消费旺季。中国银联跨行交易系统和大数据平台提供的数字显示，截至10月7日晚上20时，全国通过银联刷卡交易的总金额达到5,100亿元人民币，同比增长23.5%；刷卡交易金额最高的前五个省市分别是广东、浙江、江苏、河南和深圳。
人民日报周三援引银联数据并称，“十一”当天刷卡7,218万笔，比日常平均水平增长了30%以上，是今年的第二高峰;而今年刷卡的最高峰是9月30日，刷卡笔数达到了7,458万笔。
而从消费品类看，餐饮消费金额同比增长4.8%。中国银联信息总中心副总经理马明分析，尽管消费的总量同比在增长，但单笔消费的数额同比在减少。“这说明，因为单位消费的减少，大额消费正在减少，百姓餐饮消费正在成为主流，”他表示。
购物消费中，超市仍是主角，金额同比增长了40.1%，表明与百姓生活相关的日用消费品仍然消费强劲。而与此相悖的是黄金消费，金额同比减少了15.7%。
“去年全国出现了抢购黄金潮，因此黄金消费的基数很大，随着黄金价格的下跌，今年购买黄金的人大幅减少，老百姓消费回归理性，”马明说。
同时，在消费中还有一个数据也值得关注，就是加油金额的增长。交易金额同比增长26.2%。这显示百姓自驾游的人数在增长。数据还显示，消费量增长幅度最大的地方在西北，百姓出游跑得越来越远。
出境游一直是长假主要消费亮点之一。从数据看，除了东南亚等仍是中国人出境游的热门地区外，出境游目的地日益分散。其中，消费增幅最大的是韩国、德国、阿联酋，分别增长了111%、102%、88%。“今年韩国增幅最大，可能与亚运会在韩国举行有关。阿联酋增长较快与其航空枢纽、购物中心的地位有关。”马明说。
而且，境外的消费结构正在发生变化。“过去，最大的花费是团费和购物，而现在，游玩的消费正在增长。值得关注的是，今年，境外购物类的消费增幅在下滑，而更多的是吃住消费和休闲娱乐的消费，也显示境外个人自由行在增长。中国人出境游只为购物的态势正在改变，境外游正逐步回归休闲与体验。”马明分析。
数据显示，境外吃住、游玩的增幅分别达到了52.2%、56.6%，而购物增长只有30.4%。马明还谈到，出境游目的地的日益多元，与越来越多的国家增加银联卡支付方式密不可分，银联卡的国际支付环境正在日益改善，为老百姓境外刷卡消费带来了极大便利。
中国国内金融市场10月1-7日逢国庆假期休市，8日（周三）恢复正常交易。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。