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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:28 BJT

中港个股：交通银行完成首单境外二级资本债券发行

路透上海10月8日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 周二晚宣布，近日完成境外二级资本债券发行，这是中资银行总行首次在境外直接发行巴塞尔III二级资本工具。

公司新闻稿称，交通银行此次发行的债券分为美元和欧元两个品种，美元发行规模为12亿美元，债券期限为10年期（第5年末附有条件赎回权）；欧元发行规模为5亿欧元，债券期限为12年期（第7年末附有条件赎回权）。

新闻稿指出，交行此次发行在国际资本市场开创了多项新的记录，包括：亚洲银行业最大的G3货币（欧元、美元和日圆）巴塞尔Ш二级资本工具、亚洲首单双币种发行的巴塞尔Ш银行资本工具、亚洲首单的巴塞尔Ш欧元资本工具、中资金融机构发行的最大的欧元债。

交行表示，此次债券的成功发行将进一步夯实交行资本基础，支撑其国际化战略发展。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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