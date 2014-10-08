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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 11:41 BJT

中国货币市场：资金供求均衡回购利率变化不大，短期预期平稳

路透上海10月8日 - 十一长假后首个工作日，中国银行间资金市场周三早盘主要回购利率变化不大，继续在低位徘徊。目前来看，月初存款准备金例行调整对流动性影响并不明显，资金供求较为均衡。

交易员称，长假刚过，市场交投较为平淡。短期内暂时还看不到会明显冲击资金面的因素，机构心态平稳。

因中国国庆节假期，各金融市场10月1日至10月7日休市。

北京一银行交易员表示，早盘回购利率变化不大，“也不能说特别特别的松，资金供求算基本平衡吧。”

华南一银行交易员补充说，就目前情况看，月初例行存款准备金调整也非常有限，借入借出资金相对容易。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日(节假日顺延)，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。由于商业银行多在月(季/年)末时点突击拉入存款以应对考核，随后的例行调整日一般会有相应的准备金补缴。

长期资金方面，在9月中旬中国央行SLF(常备借贷便利)放水消息出现后，一年期shibor 打破数月以来稳势，缓步微幅下行。今日最新报在4.9893%，较十一假期前再降0.12个基点(bp)。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5419 2.5303 +1.16

七天 2.9139 2.9126 +0.13

14天 3.3073 3.2945 +1.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6700 1.3950 +227.50

七天 3.8250 0.2050 +362.00

14天 3.8500 1.5000 +235.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.7200 -12.00

七天 3.0900 2.9000 +19.00

14天 3.3700 3.3400 +3.00

Shibor

其中:隔夜 2.5400 2.5325 +0.75

七天 2.9030 2.8740 +2.90

三个月 4.5440 4.5445 -0.05

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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