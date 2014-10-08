中国货币市场：资金供求均衡回购利率变化不大，短期预期平稳

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透上海10月8日 - 十一长假后首个工作日，中国银行间资金市场周三早盘主要回购利率变化不大，继续在低位徘徊。目前来看，月初存款准备金例行调整对流动性影响并不明显，资金供求较为均衡。
交易员称，长假刚过，市场交投较为平淡。短期内暂时还看不到会明显冲击资金面的因素，机构心态平稳。
因中国国庆节假期，各金融市场10月1日至10月7日休市。
北京一银行交易员表示，早盘回购利率变化不大，“也不能说特别特别的松，资金供求算基本平衡吧。”
华南一银行交易员补充说，就目前情况看，月初例行存款准备金调整也非常有限，借入借出资金相对容易。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日(节假日顺延)，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。由于商业银行多在月(季/年)末时点突击拉入存款以应对考核，随后的例行调整日一般会有相应的准备金补缴。
长期资金方面，在9月中旬中国央行SLF(常备借贷便利)放水消息出现后，一年期shibor 打破数月以来稳势，缓步微幅下行。今日最新报在4.9893%，较十一假期前再降0.12个基点(bp)。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5419 2.5303 +1.16
七天 2.9139 2.9126 +0.13
14天 3.3073 3.2945 +1.28
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.6700 1.3950 +227.50
七天 3.8250 0.2050 +362.00
14天 3.8500 1.5000 +235.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6000 2.7200 -12.00
七天 3.0900 2.9000 +19.00
14天 3.3700 3.3400 +3.00
Shibor
其中:隔夜 2.5400 2.5325 +0.75
七天 2.9030 2.8740 +2.90
三个月 4.5440 4.5445 -0.05
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 113.11 +0.15 +0.13 1929344 京东 34.35 +0.38 +1.12 11713477 新浪 72.11 +1.80 +2.56 1036004 搜狐 40.83 +0.87 +2.18 530614 网易 268.97 +2.83 +1.06 977820 百度 178.08 -0.56 -0.31 1628684 台湾 台湾积体电路
* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。