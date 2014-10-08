韩国数据：9月百货销售自6月以来首次下滑，因消费者减少支出

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透首尔10月8日 - 韩国政府周三公布的初估数据显示，9月大型百货商店和折扣连锁店销售下滑，为6月以来首次，因消费者在8月中秋节尽情消费后开始紧缩支出。
企划财政部报告估计，上月现代百货 、乐天购物 和新世界 总销售额较上年同期下降5.5%，为2013年1月下滑8.2%以来最大降幅。
8月总销售额增长10.5%，创2011年底以来最快增速。
数据还显示，9月大型折扣连锁店销售同比减少10.2%，为2月下滑23.1%以来最大跌幅。
尽管政府表示这次下滑归因于季节因素，但企划财政部在周三稍早刚刚对韩国经济复苏缓慢表示过担忧。
因此，韩国央行在10月15日评估货币政策时，将再次面临更大的降息压力。央行8月已降息25个基点，市场广泛认为此举是受政府影响，旨在进行政策配合。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。