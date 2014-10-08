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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:40 BJT

韩国数据：9月百货销售自6月以来首次下滑，因消费者减少支出

路透首尔10月8日 - 韩国政府周三公布的初估数据显示，9月大型百货商店和折扣连锁店销售下滑，为6月以来首次，因消费者在8月中秋节尽情消费后开始紧缩支出。

企划财政部报告估计，上月现代百货 、乐天购物 和新世界 总销售额较上年同期下降5.5%，为2013年1月下滑8.2%以来最大降幅。

8月总销售额增长10.5%，创2011年底以来最快增速。

数据还显示，9月大型折扣连锁店销售同比减少10.2%，为2月下滑23.1%以来最大跌幅。

尽管政府表示这次下滑归因于季节因素，但企划财政部在周三稍早刚刚对韩国经济复苏缓慢表示过担忧。

因此，韩国央行在10月15日评估货币政策时，将再次面临更大的降息压力。央行8月已降息25个基点，市场广泛认为此举是受政府影响，旨在进行政策配合。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
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