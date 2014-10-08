经济导报：10月中国钢铁价格止跌可期，钢厂减产在即供需矛盾或缓解

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
以下内容节选自10月8日的《经济导报》：
9月份，中国钢铁行业整体延续8月跌势，处于单边下行态势，且9月下旬跌幅再次扩大，并刷新4年来的最低水平。据相关机构最新统计数据显示，9月30日钢铁指数为792点，创下周期内的历史新低，较2013年2月21日最高点1053点下降了24.79%。
中国钢铁工业协会最新统计数据显示，9月中旬重点钢企粗钢日产旬环比降0.45%至178.71万吨，钢材库存则增5.03%至1589.78万吨。至此，重点企业钢材库存已连升两旬，创近半年以来新高，钢厂去库存压力骤增。
业内人士指出，9月份原料成本与钢材价格齐齐下滑且跌幅相近，使得钢厂盈利骤然收缩，因此预计10月钢厂减产在即，供需矛盾或有所缓解，价格止跌来临。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 113.11 +0.15 +0.13 1929344 京东 34.35 +0.38 +1.12 11713477 新浪 72.11 +1.80 +2.56 1036004 搜狐 40.83 +0.87 +2.18 530614 网易 268.97 +2.83 +1.06 977820 百度 178.08 -0.56 -0.31 1628684 台湾 台湾积体电路
* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。