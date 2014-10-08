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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 09:34 BJT

经济导报：10月中国钢铁价格止跌可期，钢厂减产在即供需矛盾或缓解

以下内容节选自10月8日的《经济导报》：

9月份，中国钢铁行业整体延续8月跌势，处于单边下行态势，且9月下旬跌幅再次扩大，并刷新4年来的最低水平。据相关机构最新统计数据显示，9月30日钢铁指数为792点，创下周期内的历史新低，较2013年2月21日最高点1053点下降了24.79%。

中国钢铁工业协会最新统计数据显示，9月中旬重点钢企粗钢日产旬环比降0.45%至178.71万吨，钢材库存则增5.03%至1589.78万吨。至此，重点企业钢材库存已连升两旬，创近半年以来新高，钢厂去库存压力骤增。

业内人士指出，9月份原料成本与钢材价格齐齐下滑且跌幅相近，使得钢厂盈利骤然收缩，因此预计10月钢厂减产在即，供需矛盾或有所缓解，价格止跌来临。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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