专栏节选：市场风险一直都在--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月9日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 今年这个夏天的股汇和商品市场都出现重挫，全球的风险偏好也突然降低，这可能是市场必经的过程--一个充满担心和亏损，搞得大伙儿手忙脚乱的阶段。一旦我们进入另一个回升行情，届时，这段期间的纷纷扰扰，将成为遥远的记忆。

不过，此刻空头的论点也值得探究。空头派最大的担忧是欧洲日本化，步入多年的零成长和物价下跌。欧洲部分国家早已陷入通缩，包括希腊、葡萄牙和义大利。欧洲的债务问题一直比美国严重，也被视为全球金融风暴的源头。通缩意味着消费者延后购买，因为要等待更低的价格；企业则担心购买人数减少，而延后投资支出。

最近欧洲央行总裁德拉吉（Mario Draghi）宣布的景气刺激方案被批力道不够，他却仍努力备好军火；这表示，德拉吉手中的工具有限，或他预期未来会更糟。

美元近来的直线上升，是二○一○年欧债风暴以来仅见，主因是弱势的欧元和日圆。美国，包括英国，碰到的问题刚好相反，如果央行不赶快降低景气刺激规模，经济恐会过热，之后则将被迫进入痛苦的财政紧缩。日本面临另一波衰退，也为美元增添助力。

此外，地缘政治的发展也对经济面毫无帮助，一连串的事件都在考验投资信心，例如乌克兰、伊斯兰国、伊波拉病毒、香港占中，以及白宫接踵而来的古怪入侵事件。这些事件个别来看都不构成重大威胁，一旦加在一起，再加上货币的强弱重组，则很可能在某个时点引爆危机。

愈来愈多在中国工作的朋友，担心中国的发展。习近平的反贪污，被视为是对抗政治对手的行动。长期而言，反贪行动极具正面效果。极度贪污的政府，最后的结局都是很不堪，看看改革前的拉丁美洲、东南亚，以及许多非洲国家，更别提俄罗斯了。中国唯有破除政府政策由贪污的利益团体所操控，真正且迫切需要的经济改革才能到位。

不过，破除贪污利益团体的过程，可能会引发通缩；就好像○七年以来，台湾掀开银行整并的贪污丑闻后，即不再有具实质意义的整并，许多投资案也因担心被指涉贪污而束之高阁。不动产持续疲弱，以及制造业采购经理人指数（ＰＭＩ）处于萎缩边缘，贷款需求因而下滑。

香港占中的助益并不大，不过若单从政治观点来看，这项抗议活动还是有正面发展。

这些议题都令人担忧，不过，我们要谨记，这些事件可能要好几年的时间才能完全反映。我们不是第一次紧张兮兮地面对它们，当然，也不会是最后一次。 (完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。